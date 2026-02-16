Влак дерайлира в понеделник сутринта в района на Гопенщайн, в кантон Вале, Швейцария, след лавина, която засегна линията. Според данните, петима души са ранени, предавав социалната мрежа Х.Според публикация на местната полиция, силите за сигурност са се притекли незабавно на мястото на инцидента, а според първоначалната информация има ранени пътници. Представител на железопътната компания BLS е потвърдил, че дерайлирането е било причинено от лавина, която е засегнала железопътната линия.