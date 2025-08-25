Новини
Кюстендил с проект за 23 амбулатории
Автор: Венцислав Илчев 08:51Коментари (0)45
© Фокус
Архив
Община Кюстендил ще кандидатства с проект за създаването на 23 амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена, предаде "Фокус“. Проектните предложения са по процедура, обявена от Министерство на здравеопазването, касаеща изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане.

Предложението е за закупуване на нови контейнери, които ще бъдат поставени на бетонни площадки върху общински терени. Планирано е да бъдат обхванати селата Раждавица, Багренци, Богослов, Берсин, Вратца, Гюешево, Граница, Грамаждано, Гирчевци, Дворище, Долна Гращица, Жабокрът, Копиловци, Лозно, Николичевци, Пиперков чифлик, Нови чифлик, Радловци, Соволяно, Скриняно, Таваличево, Търновлак и Шишковци.

С реализирането на тези проекти ще се създаде съвременна материално-техническа база, която ще бъде предоставена безвъзмездно за ползване от лекари, медицински сестри и други здравни специалисти.

Целта на създаването им е подобряване на здравето на населението и популяризиране на здравословния начин на живот, превенция на социално значими заболявания и подпомагане на достъпа до специализирана здравна грижа.

Чрез подобна инвестиция Министерство на здравеопазването създава условия медицинските сестри, акушерките, фелдшерите, лекарските асистенти и рехабилитаторите да имат възможност свободно да избират къде да открият своя самостоятелна практика. Цели се и преодоляването на едно от най-сериозните предизвикателства пред здравната система в България – липсата на равномерен достъп до медицински услуги в периферните и слабо населени райони.






