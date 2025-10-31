Kyiv Post: САЩ ще намалят контингента си в България, Унгария и Словакия до средата на декември

© Администрацията на Тръмп отново изпитва трансатлантическото търпение, като тихо предупреждава няколко европейски столици за предстоящия си план за незначително намаляване на американските сили в Източна Европа следващия месец – ход, който вече предизвиква двупартийна реакция на Капитолия и нови въпроси относно дългосрочния ангажимент на Вашингтон към източния фланг на НАТО. Точно когато се надига възмущение от планираното изтегляне на ротационната американска бригада от Румъния, множество източници са споделили пред Kyiv Post, че промяната е само началото.



Зад затворени врати представители на администрацията са сигнализирали на съюзниците, че съкращенията в Румъния са само първата фаза, като се очакват по-нататъшни съкращения в България, Унгария и Словакия още в средата на декември – график, който е предизвикал учудване сред дипломатите от НАТО, които се опитват да преценят какво означава това за възпиращия ефект по най-уязвимата граница на алианса.



Латвия не виждат признаци, че САЩ се готвят да намалят контингента си в страната



Двама западни служители, запознати с дискусиите на САЩ с европейските партньори, са заявили, че Пентагонът обмисля умерено намаляване на силите, отчасти защото европейските сухопътни войски сега се считат за по-добре подготвени в сравнение с предишни години, което прави ограниченото преразглеждане на американското присъствие "подходящо“.



Американските войски остават в Полша въпреки съкращенията в България, Румъния, Унгария и Словакия



Длъжностните лица, които са говорили при условие за анонимност поради деликатността на дипломатическите комуникации, са заявили, че съюзниците са били информирани да очакват "вероятна“ възможност за допълнителни промени през следващата година, след като приключат текущите ротационни разполагания.



В американски телеграфен доклад планираните съкращения в Румъния, България, Унгария и Словакия са описани като "незначителни“.



За да успокоят нервните съюзници, служители на администрацията са подчертали, че броят на американските войски в Полша и балтийските държави – най-укрепените източни позиции на алианса – ще остане непроменен.



Те са изтъкнали "солидните“ разходи за отбрана на тези страни и тясното им сътрудничество с американските сили, подчертавайки, че ангажиментът на Вашингтон към НАТО остава непоколебим.



Съобщението идва на фона на нарастващ двупартиен хор от критики относно първоначалното решение за Румъния, като както републиканци, така и демократи предупреждават, че ходът рискува да окуражи Москва и да подкопае единството на алианса.