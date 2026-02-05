ЗАРЕЖДАНЕ...
Курсът на биткойна падна под 70 000 долара за първи път от близо две години
Според данни на CoinDesk, криптовалутата е поевтиняла с 3,3% и се търгува на цена от 70 244 долара. По-рано по време на сесията курсът е паднал до 69 869 долара.
Американските борсови инвестиционни фондове (ETF) в сряда отбелязаха нетен отлив на средства на клиенти в размер на 545 млн. долара, според данни на SoSoValue. Сред тях е и най-големият фонд в сегмента IBIT, управляван от BlackRock, който загуби 373 млн. долара.
Анализаторите отбелязват, че през миналата година рисковите активи получаваха подкрепа благодарение на свързания с изкуствения интелект интерес, но сега тази подкрепа изчезва и инвеститорите стават по-предпазливи и обръщат внимание на геополитическата несигурност, смяната на ръководството на Федералния резерв и инфлацията, която остава над целевото ниво.
През януари биткойнът загуби почти 11%, като завърши с понижение за четвърти пореден месец. През миналата година курсът му се повиши до рекордните 126 000 долара на фона на подкрепата за криптовалутния сектор от страна на Белия дом и ръста на институционалното търсене на биткойн.
