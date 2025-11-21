Сподели close
Силно земетресение с магнитуд 5,7, разтърси Бангладеш в петък, предава агенция Anadolu.

Според местните власти трусът е отнел живота на най-малко трима души в столицата Дака.

Хората са загинали, след кото парапетът на пететажна сграда в района Баншал в Дака се е срутил.

Ашиш Босе, полицейски служител в полицейското управление в Боншал, потвърди пред агенцията, че трима души са загинали при инцидента.

Местната пожарна служба съобщи за седем случая на сгради, повредени или засегнати от земетресението в и извън Дака, като най-малко един човек е бил ранен.

Трусът, регистриран в 10:38 ч. местно време (04:38 ч. GMT), е с епицентър в района Нарсингди, на около 50 километра североизточно от столицата Дака, според Метеорологичната служба на Бангладеш.

Земетресението е продължило само няколко секунди. Въпреки това, жителите на Дака са излезли панически от сградите и домовете си, когато земята е започнала да се тресе, търсейки спасение по улиците.