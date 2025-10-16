ЗАРЕЖДАНЕ...
|Kronen Zeitung: ЕС се готви да забрани продажбата на цигари с филтър
Европейската комисия очевидно планира редица по-строги мерки в борбата срещу тютюнопушенето. Според вътрешен документ, с който разполага австрийският вестник Kronen Zeitung, тя подкрепя основните предложения на Световната здравна организация (СЗО).
СЗО преследва целта да създаде "поколение без никотин“.
ЕС планира по-строги регулации за цигарите и електронните цигари, включително забрана на цигарите с филтър.
Документът предвижда също така значително намаляване на броя на местата за продажба на цигари. Рекламата и т.нар. "стимули за продажба“ на цигари с филтър също ще бъдат забранени. Освен това ще бъде преустановено извличането на печалба от тютюневи изделия.
Особено забележителна е предложената забрана на цигарите с филтър, която се подкрепя и от Европейската комисия.
Филтрите увреждат околната среда, когато се изхвърлят безразборно в природата.
Според доклада се обсъжда и забрана за продажба на тютюневи изделия на всички лица, родени след определена година.
Държавите-членки на ЕС трябва да дадат съгласието си
Досега само Нова Зеландия е приела такава забрана, но по-късно я отмени. Проблемът е, че това доведе до възникването на процъфтяващ черен пазар.
Все още не е ясно каква е позицията на държавите-членки на ЕС по отношение на тези планове. В четвъртък ще се събере работна група на Съвета, в която представители от всички страни от ЕС ще могат да изразят своите позиции.
Окончателно решение се очаква на конференцията на СЗО през ноември.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
