Bloomberg представител на ЕЦБ, коментирайки по-ранна публикация в медиите.
"Председателят Лагард е изключително фокусирана върху изпълнението на задачата си и не е взела никакво решение относно приключването на мандата си“, отбелязва източникът на агенцията.
По-рано британският вестник Financial Times съобщи, че Лагард може да напусне поста си преди изтичането на осемгодишния й мандат, който приключва през октомври 2027 г. Според един от източниците на изданието, Лагард "иска да даде възможност на напускащия президент на Франция Еманюел Макрон и на канцлера на Германия Фридрих Мерц да намерят нов ръководител на една от най-важните институции“ на общността. Все още не е ясно кога точно Лагард ще напусне поста си. Възможно е това да се случи преди президентските избори във Франция през април следващата година.
Лагард беше утвърдена на поста председател на ЕЦБ на 18 октомври 2019 г. от държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз. На 1 ноември тя замени на този пост Марио Драги.
