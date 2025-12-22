ЗАРЕЖДАНЕ...
Кристин Лагард не пропусна да напомни: Остават 10 дни до влизането на България в еврозоната
©
"Фокус" приомня, че на 1 декември, когато започна продажбата на стартовите комплекти евромонети във всички клонове на банките, Лагард написа: "Новите български монети започнат да пътуват из еврозоната!"
На стената си във Facebook президентът на ЕЦБ щателно отброява дните до приемането на страната ни в еврозоната.
Още по темата
/
Радев обсъди с ръководството на Асоциацията на банките в България готовността на банковия сектор за въвеждане на еврото
16:01
Ивайло Мирчев: Не би трябвало политическата нестабилност да се отрази на влизането ни в еврозоната
20.12
Първа инвестиционна банка с информация до клиентите си, свързана с еврото и досегашните договори
17.12
Още от категорията
/
Заради неизплатени заплати: Мексикански пилот се барикадира в кабината на самолет и отказа да излезе
20.12
Невероятни кадри от Дубай и Абу Даби: Улиците се превърнаха в реки, водата нахлу в търговски център
19.12
"Десетки хиляди в малката балканска страна протестираха за честни избори и независима съдебна система": Западните медии за протестите в България
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русия прекрати военните си споразумения с България и още 10 европ...
12:34 / 21.12.2025
Рекордни намаления: Пуснаха зеленчуци за по 11 стотинки на килогр...
07:59 / 21.12.2025
Вучич: Сърбия има запаси от гориво до средата на януари
18:49 / 20.12.2025
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": ...
14:12 / 20.12.2025
Мицкоски: пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено...
12:50 / 20.12.2025
Семейството на Краля на кокаина притежава имоти в България, ДАНС ...
22:19 / 19.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.