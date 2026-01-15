Reuters, позовавайки се на свои източници.
Очаква се по време на посещението си директорът на МВФ да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски, премиера Юлия Свириденко и управителя на Централната банка Андрей Пишний, както и с ръководители на предприятия, съобщава един от източниците.
Отбелязва се, че подробностите около визитата на Георгиева в Украйна се пазят в строга тайна от съображения за сигурност. Георгиева за последно посети страната през февруари 2023 г.
През ноември Украйна и МВФ постигнаха предварително споразумение за четиригодишна кредитна програма на стойност 8,2 милиарда долара, която зависи от редица действия, включително приемането на бюджета и укрепването на гаранциите за финансиране от страна на донорите. Представители на МВФ заявяват, че Украйна е постигнала напредък и очакват разглеждането на въпроса от Съвета на директорите в рамките на няколко седмици.
Одобрението на финансирането е от решаващо значение, тъй като то ще отвори достъп до допълнителни външни инвестиции, необходими за покриване на дефицита на финансиране на Украйна, който според оценките на МВФ възлиза на около 136,5 милиарда долара за периода до 2029 г., като се има предвид продължаващата война.
Отбелязва се, че Георгиева ще разгледа напредъка на Украйна в редица области, включително приемането на бюджета за 2026 г., мерките за увеличаване на вътрешните приходи чрез разширяване на данъчната база и осигуряване на мащабно външно донорско финансиране на безвъзмездна основа.
