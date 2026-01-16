ЗАРЕЖДАНЕ...
Кристалина Георгиева: МВФ е готов да помогне на Венецуела
©
В интервю за британската агенция по време на посещението си в в Украйна Георгиева заявява, че въпреки почти пълната липса на комуникация с режима на сваления президент Николас Мадуро от 2019 г. насам, Фондът следи внимателно икономиката на Венецуела, за да оцени нейното развитие.
"Имаме добро разбиране и сме готови“, заявява Георгиева. "Ако има възможност да се подкрепи народа на Венецуела, можете да бъдете сигурни, че Фондът ще бъде там.“
Тя допълва, че е загрижена за факта, че 8 милиона венецуелци са напуснали страната през последните години – по-голяма част от населението, отколкото емиграцията от Украйна поради руската инвазия – което драстично свива икономиката ѝ.
"Инфлацията се ускорява. Притесняваме се от повторно появяване на хиперинфлация във Венецуела", посочва тя.
Още по темата
/
Тръмп ще се срещне с лидера на опозицията във Венецуела, тя обеща да му даде Нобеловата си награда
09.01
Бивш министър на отбраната: След Мадуро могат да бъдат наложени нови правила между САЩ, Русия, Китай и Иран
08.01
Още от категорията
/
Андрей Ковачев: За всички продукти, които биха застрашили европейските производители, ще има защитни мерки
15.01
Чуков: Много се съмнявам, че Тръмп би тръгнал с един план, който очевидно няма да му донесе успех
14.01
Главната прокуратура в Скопие започва разследване срещу мъжа, счупил стъклото на българското посолство
13.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Белият дом: Европейските военни няма да повлияят на решението на ...
22:13 / 15.01.2026
Reuters: САЩ са заловили шести танкер, свързан с Венецуела
18:44 / 15.01.2026
Арестуваха известна волейболистка, турските медии твърдят, че е л...
12:00 / 15.01.2026
Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт
11:35 / 15.01.2026
Кристалина Георгиева е на посещение в Киев за първи път от 2023 г...
08:35 / 15.01.2026
Иран затвори въздушното си пространство
08:36 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.