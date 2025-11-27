Сподели close
Кремъл публикува новия календар за 2026 г., чиято централна тема е образът на руския президент Владимир Путин. Новото издание, което се продава в магазини и павилиони, включва – както всяка година – внимателно подбрани фотографии на руския лидер в динамични пози, придружени от откъси от негови речи.

New York Post отбелязва, че целта на "стряскащите материали" е да представят Путин като силен, решителен и мъжествен лидер. Всеки месец съответства на снимка, която се фокусира върху различен аспект от личността му.

Има снимки, например, на които се вижда как изпълнява хватки от джудо или управлява снегоход, "напомняне“ към руските граждани, че на 73 години той остава в отлична форма.

През юни Путин е показан да свири на пиано, облечен в костюм и вратовръзка, през юли да прави пешеходна разходка в планински район, а през август да се ръкува с "ентусиазирани“ граждани.

Всяка снимка е придружена от изявление, което Путин е направил през изминалата година.

"Няма снимки, които да свързват руския лидер с войната, започнала срещу Украйна през 2022 г., което отразява официалната позиция на правителството, че конфликтът е далечен въпрос". Тук западната медия допуска малка неточност-централната снимка е на руския президент от Деня на победата над Третия райх във Втората световна война-ясна препратка с борбата срещу нацизма, в който Кремъл обвинява Украйна и Запада.

Някои цитати отразяват настроенията на Москва спрямо някои от нейните съседи, допълва NYP. "Границите на Русия са безкрайни“, се посочва например в изявлението от януари. "Гълъб, но със силни железни крила", добавя цитатът за февруари.