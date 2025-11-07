Новини
Кремъл коментира отказа на Gunvor от сделката за "Лукойл"
Автор: Николина Александрова 15:40Коментари (0)42
©
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира отказа на международната нефтена търговска компания Gunvor да купи чуждестранни активи на руската компания "Лукойл" на фона на натиска от страна на САЩ, предава ТАСС.

"Считаме, че всички законни интереси на такава голяма международна компания, включително и руска, като "Лукойл“, от гледна точка на правилата на международните търговски и икономически отношения, трябва да бъдат спазвани. Нарушенията в тази област са неприемливи и вредят на световния търговски режим. Това е много голям играч на световния пазар“, заявява той.

Според него, от друга страна, тази тема не засяга пряко Кремъл, а по-скоро се отнася до търговските отношения и незаконните търговски ограничения.

На 6 ноември Gunvor обяви, че оттегля предложението си за покупка на активите на "Лукойл“, след като Министерството на финансите на САЩ отказа да издаде на компанията лиценз за извършване на дейност до края на войната в Украйна. Американското ведомство счита, че търговецът се намира под контрола на Русия.

По-рано акциите на "Лукойл“ паднаха с 4,2% след провала на сделката за активите с Gunvor.

