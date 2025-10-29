Краят на ерата на "вечния студент"

© Около 285 000 студенти, които са превишили както минималната продължителност на обучението си, така и удължението, предоставено по Закон 5224 от 2025 г., ще бъдат заличени от регистрите на гръцките университети през декември, обяви министърът на образованието София Захараки, пише Ekathimerini.



За разлика от това, над 30 000 студенти са изразили интерес да завършат образованието си съгласно разпоредбите на закона. Университетите започнаха да публикуват съобщения на уебсайтовете си, призовавайки отговарящите на условията студенти да подадат необходимите заявления преди крайния срок.



Според данни от Конференцията на ректорите, някои "вечни студенти" са регистрирани от десетилетия – един от 1933 г. в Атинския университет по икономика и бизнес, а друг от 1938 г. в Атинския университет.



Атинският университет има най-много дългогодишни студенти (83 970), докато бившите Технологични образователни институти показват най-малко участие в последните изпити.



Законът постановява, че студентите, приети през 2016 г. или по-рано, ще бъдат автоматично отстранени два месеца след публикуването на резултатите от поправителните изпити през септември 2025 г. "Крайните срокове са строги и няма да се разрешават удължавания", се казва в изявление на Гръцкия средиземноморски университет.