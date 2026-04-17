Ерата на безконтролното чатене в популярните американски платформи WhatsApp и Signal е напът да приключи – поне за хората, които вземат решенията в Европа. В опит да скъсат със "стратегическата зависимост" от САЩ, водещите европейски правителства започнаха масово премахване на тези приложения от системите си, съобщава европейската редакция на Politico.

Европа строи свои "стени“ за съобщения

Франция, Германия, Полша, Нидерландия, Люксембург и Белгия вече въвеждат собствени, строго контролирани услуги за обмен на съобщения. Целта е чувствителната информация на държавните служители да не минава през сървърите на американски технологични гиганти като Meta (собственик на WhatsApp) или организации като Signal, които са извън обсега на европейския контрол.

НАТО вече разполага със собствен месинджър, а Европейската комисия планира да завърши пълния преход към местни алтернативи до края на тази година.

Защо това е "червен флаг“ за младите?

Макар мерките в момента да засягат официалните лица, тенденцията е ясна – Европа търси цифров суверенитет. За тийнейджърите, които прекарват по-голямата част от времето си в тези платформи, новината звучи като предупреждение. Ако държавният апарат обяви американските технологии за "рискови“ или "зависими“, въпрос на време е регулациите да стигнат и до крайните потребители.

Битката за дигитална независимост

Основният страх на Брюксел е, че европейската комуникация е изцяло в ръцете на Вашингтон. WhatsApp е част от империята на Марк Зукърбърг, а Signal, макар и с отворен код, е американска нестопанска организация. С новите местни приложения европейските столици искат да гарантират, че никой отвъд Океана няма да има дори теоретичен достъп до "кухнята“ на Стария континент.

Усилията за откъсване от американските компании отразяват и нарастващото осъзнаване сред правителствата на уязвимостта на масовите приложения за съобщения при споделянето на чувствителна информация между политиците.

"В момента нашата комуникация често се осъществява чрез платформи, върху които нямаме контрол“, заявява в изявление пред брюкселската медия Вилемайн Аердтс, министърът на цифровите технологии на Нидерландия. "В свят, в който технологията все повече се използва като инструмент на властта, това представлява риск.“