Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Краткосрочният наем на имот в Гърция става все по-невъзможен
Автор: Илиана Пенова 12:08Коментари (0)62
©
Очаква се правителството да разшири интервенциите си на пазара на краткосрочни наеми, с цел както увеличаване на предлагането на дългосрочни жилища, за да се облекчи натискът върху жилищния проблем, така и защита на характера на кварталите и местните общности в популярни туристически дестинации, пише Ekathimerini.

Забраната за нови краткосрочни отдавания под наем в центъра на Атина не само ще бъде удължена, но ще важи и за други райони в страната, предвид положителните ѝ резултати до момента, като правителството в момента оценява регионите, към които да бъде насочено нейното прилагане.

Според изявлението на премиера Кириакос Мицотакис на Международния панаир в Солун, се разглежда възможността за удължаване на забраната за нови предложения, подобни на Airbnb, в трите общински района на Атина с още една година, като същевременно се оценява и разширяването на тази мярка към други райони на страната.

Решено е да се удължи тригодишното освобождаване от данък за собственици, които изберат да отдават имота си под наем на дългосрочен договор, докато преди това те бяха налични на пазара за краткосрочни наеми; стимул, чиито резултати след около година прилагане се считат за окуражаващи.

Що се отнася до районите, до които може да бъде разширена забраната за навлизане на нови имоти на пазара за краткосрочно отдаване под наем, след трите района на Атина, експертите се позовават на статистика от Института на Гръцката конфедерация по туризъм и ELSTAT, както и на дестинации, където тази активност изглежда е особено висока в сравнение със средното за страната. Според тях средният брой налични места за настаняване за краткосрочно отдаване под наем на 1000 постоянни жители в Гърция е 46. Тези данни се отнасят за 2024 г. и се очаква да са се увеличили тази година. В Цикладите обаче средният брой места за настаняване на 1000 жители е 611, докато в Йонийските острови е 340, а в Додеканезите - 125. Отбелязва се, че във всеки регион цифрите се различават допълнително в зависимост от дестинацията. Следователно в Миконос и Санторини броят на местата за настаняване на 1000 жители е по-висок от 611 в Цикладите като цяло.

Междувременно, от 1 октомври ще влезе в сила регулаторната рамка, въведена от министъра на туризма Олга Кефалогяни, която предвижда подробни условия и спецификации за експлоатацията на всички апартаменти и къщи като краткосрочно настаняване, регулирайки пазара допълнително.

Още по темата: общо новини по темата: 46
10.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
01.09.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
16:48 / 10.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
14:56 / 09.09.2025
Временно прекъсване на водоподаването в Банско и Гайтаниново заради ремонти
Временно прекъсване на водоподаването в Банско и Гайтаниново заради ремонти
14:00 / 09.09.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Войната в Украйна
Предметът "Добродетели и религии" в училище
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: