Крал Чарлз III пристигна във Ватикана за историческа среща с папа Лъв XIV

© The Independent Крал Чарлз III и кралица Камила пристигнаха в Италия преди знаковата си държавна визита във Ватикана, където ще се срещнат с папа Лъв XIV, предава The Independent. Пътуването се разглежда като силен символ на единството между англиканската и католическата църква в един все по-нестабилен свят.



Това историческо посещение ще даде възможност на краля - върховен управител на Англиканската църква - да стане първият британски монарх след Реформацията, който публично ще се моли заедно с папата, глава на Католическата църква.



При пристигането си кралската двойка бе официално посрещната на летище Чампино в Рим от представители на Светия престол - управляващия орган на Римокатолическата църква. Сред посрещачите бяха британският посланик при Светия престол Кристофър Трот, монсеньор Хавиер Доминго Фернандес Гонзалес, ръководител на протоколния офис на Ватикана, и архиепископ Франческо Каналини.



Публичната молитва на краля и папата по време на службата в Сикстинската капела в четвъртък е важен знак за продължаващия диалог и сближаването между англиканите и католиците.



Говорител на Бъкингамския дворец заяви: "Негово Величество с нетърпение очаква срещата с папа Лъв XIV и отбелязването на историческото значение на тази визита - важен момент в отношенията между Англиканската и Католическата църква, както и между Обединеното кралство и Светия престол. В тези времена на глобални предизвикателства е изключително важно християнските общности по света да се обединят във вярата си и в партньорството си.“



"Като върховен управител на Англиканската църква кралят се гордее, че това държавно посещение е символ и празник на постигнатото досега единство", добавя говорителят.



Двудневното посещение започва официално днес с поредица от събития, включително посрещането на кралската двойка от папа Лъв XIV. Това ще бъде първата среща между папата и краля след избирането му, като Чарлз вече се е срещал с тримата му предшественици - папа Франциск, папа Бенедикт XVI и папа Йоан Павел II.