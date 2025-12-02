People. На 1 декември вестник Gazette публикува информация, че името на Андрю Маунтбатън-Уиндзор е заличено от регистрите на Ордена на Жартиерата и Кралския викториански орден.
Според съобщението от Централната канцелария на рицарските ордени, администрираща държавните отличия, решението е датирано от 30 октомври 2025 г., когато Бъкингамският дворец обяви началото на процеса по премахването на титлите и отличията на Андрю.
"КРАЛЯТ е разпоредил назначаването на Андрю Алберт Кристиан Едуард МАУНТБАТЪН-УИНДСОР за рицар на Ордена на Жартиерата и за рицар на Големия кръст на Кралския викториански орден да бъде отменено и анулирано, а името му да бъде заличено от регистрите", се казва в официалното съобщение.
След лишаването на титлите си принц Андрю ще бъде наричан просто Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Двете отличия, които загуби, са сред най-престижните във Великобритания. Орденът на Жартиерата е най-старият и най-висок рицарски орден в страната, а Кралският викториански орден се присъжда за изключителни заслуги към суверена и кралското семейство.
Премахването на титлите беше официално на 3 ноември чрез писмо от Кралската канцелария, след като процесът бе започнат от краля на 30 октомври.
