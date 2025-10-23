Новини
Край на фалшивите здравни новини! Министерството на здравеопазването в Гърция създава отдел за откриването и управлението им 
Автор: Илиана Пенова 12:10Коментари (0)24
©
Министерството на здравеопазването създава Служба за откриване и управление на фалшиви новини по въпроси, свързани с общественото здраве, със седалище в Националната организация за обществено здраве (EODY), пише Еkathimerini.com

Ходът идва в отговор на "сериозната заплаха от дезинформация“ относно ваксините и общото здраве, особено около това, което министерството нарича "новата пандемия“ от фалшиви новини, както е описано от Световната здравна организация.

Заместник-министърът на здравеопазването Ейрини Агапидаки обяви инициативата, заявявайки, че новият офис ще бъде постоянен механизъм за мониторинг, анализ и навременна информация.

 

Тя каза, че мисията му е да идентифицира, оцени и противодейства по научно документиран начин на фалшивите новини, разпространяващи се за здравето, ваксините и превантивните интервенции.

EODY ще издава и седмичен бюлетин, в който ще се идентифицират фалшивите новини, който да придружава редовния епидемиологичен доклад, предоставяйки документирани отговори на здравни специалисти, журналисти, фармацевти, лекари и обществеността.

Според Агапидаки това ще "подобри прозрачността, ще защити обществения диалог и ще насърчи здравната грамотност на населението“.

Сред последните фалшиви доклади, подчертани от министерството, са твърденията, че южнокорейско проучване е свързало ваксините срещу Covid-19 с рака – твърдение, отхвърлено поради "сериозни методологични грешки“ и противоречиви официални данни – и че Япония е забранила mRNA ваксините срещу Covid-19, което "никога не се е случило“.

 

Асоциацията на пациентите на Гърция приветства новината, позовавайки се на проучване от 2022 г., което разкри значителни пропуски в способността на гражданите да оценяват здравната информация.

Проучването установи, че почти един на всеки двама граждани изпитва затруднения да прецени надеждността на здравната информация, представена в медиите.






