Ortadoğu.
Според изданието, инцидентът е станал на приблизително 50 км от област Абана в провинция Кастамону. Танкерът, плаващ под флага на Палау, е бил ударен от дрона.
В резултат на атаката плавателният съд е повреден. Горната част на кораба е пострадала при удара. След получаване на сигнал за бедствие на място са изпратени аварийни служби и брегова охрана.
Не се съобщава за пострадали членове на екипажа.
Повреденият кораб в момента се тегли до пристанището Инебол.
След техническа проверка ще бъде проведено разследване, за да се определи източникът на атаката и щетите.
Данните от системата за автоматична идентификация (AIS) показват, че след атаката танкерът рязко е променил курса си и се е насочил към турския бряг.
Според портала "Военен“, танкерът се е насочвал към руското пристанище Новоросийск, където е трябвало да зареди петрол.
Според експерти "Елбус“ е построен през 2005 г. Той е предназначен за транспортиране на големи обеми суров петрол. Дължината му е почти 275 м, а ширината му е 48 мм. Пълният дедуейт на кораба е почти 160 хиляди тона.
