Le Figaro, позовавайки се на полицейски източник.
Служители на бижутерията "Aloiz", която се намира в търговската зона Керлан, западно от града, за затваряли магазина, когато в сградата нахлули двама маскирани лица, единият от които е бил въоръжен с огнестрелно оръжие.
Крадците са завързали тримата служители на бижутерията, а след това са откраднали пари от касата, както и бижута от витрини и шкафове. Вероятната цена на откраднатите бижута вероятно ще надмине 100 000 евро. Бижутерия е затворена до 28 декември заради обира.
В момента тече разследване, потвърди прокуратурата на Ван пред Le Figaro.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.