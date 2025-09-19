ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Коща привиква лидерите на ЕС на спешна среща заради руските дронове
Коща заяви, че фокусът на съвета ще бъде двоен и върху: укрепването на общата европейска отбранителна готовност и засилване на подкрепата на ЕС за Украйна.
"Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия в Полша и Румъния са сурово напомняне, че трябва да ускорим и задълбочим усилията си. На предишни срещи се съгласихме, че Европа трябва да направи повече – и трябва да направим повече заедно – в областта на отбраната. Посоката на движение е ясна: ние изграждаме Европа, способна да реагира ефективно, автономно и заедно на днешните и утрешните заплахи. Амбицията, която си поставихме – решително да повишим общата отбранителна готовност на Европа до 2030 г. – въплъщава този ангажимент", се казва в неговата покана към лидерите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 86
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
14:30 / 17.09.2025
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
07:13 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: