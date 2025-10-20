Кортежът на Джей Ди Ванс е бил ударен от осколки от снаряд

© По време на учения на морската пехота в Калифорния е избухнал снаряд, ранявайки охраната от кортежа на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, съобщава The Daily Beast.



На военната база Кемп-Пендлтън в Калифорния по време на демонстрационни стрелби по повод 250-годишнината на морската пехота е станал инцидент.



Един от 155-милиметровите снаряди, изстрелян от гаубица М777, преждевременно е избухнал над магистрала Interstate 5 – голяма автомагистрала, свързваща Лос Анджелис и Сан Диего.



Осколките са повредили мотоциклет от кортежа на охраната на вицепрезидента и автомобил на пътната патрулна служба. Никой от участниците не е получил сериозни наранявания, но инцидентът е предизвикал тревога сред присъстващите.



Началникът на пътната полиция Тони Коронадо е моментирал: "Изключително рядко се провеждат бойни стрелби или учения с използване на взривни устройства над действащи магистрали“.



Преди началото на събитието участъкът от магистралата е бил временно затворен, което е предизвикало недоволство сред шофьорите. Демонстрацията е включвала артилерийски залпове, демонстративни скокове на парашутисти, прелитане на изтребители F-35 и десантиране на подразделения на морските сили.



Вицепрезидентът е наблюдавал лично събитието и по-късно е заявил пред журналисти, че демонстрацията "е била свидетелство за силата и непобедимия дух на корпуса“. Той е добавил, че срещата с морските пехотинци му е направила силно впечатление.