Конкурсът "Евровизия" през 2021 година ще се проведе по един от три сценария

© Организаторите на конкурса Евровизия от Европейския съюз за радио и телевизия потвърдиха, че най-голямата музикална надпревара в света ще се проведе на 18-и, 20-и и 22-ти май 2021 година. Това ще се случи по един от три сценария.



Като основна цел организаторите са си поставили по-голяма част от артистите на Евровизия 2021 да имат възможност да изпълнят песните си на сцената в Ротердам. В това е категоричен и изпълнителният продуцент на шоуто Ситсе Бакер, който съобщава, че правителството на Нидерландия и градът домакин Ротердам ще гарантират правото на всички артисти да влязат в държавата през май месец.



“Конкурсът за песен "Евровизия“ е готов да се завърне през май, въпреки световната пандемия, но е невъзможно да проведем събитието както обикновено.“, заяви изпълнителният супервайзър на Евровизия Мартин Остердал. Той допълва: "Нашият приоритет е сигурността и здравето на всички присъстващи – артистите, делегатите от всички участващи страни, журналистите и домакините на шоуто.“



Трите сценария (Вариант B, C и D) за реализиране на 65-тото издание на Евровизия ще дадат възможност за успешното провеждане на шоуто в Ротердам през месец май, когато погледите на близо 200 милиона зрители ще бъдат насочени към артистите от цяла Европа. Пред участващите държави е поставена задачата за заснемане на "Live-On-Tape“ изпълнения, чрез които ще се гарантира участието на всички артист в конкурса. Заснемането на този тип представяне на песента на живо ще се доближи максимално до реалната обстановка на конкурса, а артистите ще имат ограничено време, в което да изпълнят песента си. Записът ще бъде предоставен на организаторите на надпреварата без никакви корекции, а честността ще бъде гарантирана чрез наблюдение от тяхна страна при заснемането им.



Отпадналият "Вариант А“ предвиждаше провеждане на Евровизия по добре познатия ни до този момент начин - с многохилядна публика в залата и три големи конкурсни вечери. Това обаче през 2021 година ще е невъзможно.



Предвидените три сценария са следните:



Вариант B: Пътни рестрикции и социална дистанция



Този вариант включва стриктни правила и ограничения за провеждането на конкурса. Капацитетът на залата и гостите в Ротердам ще бъде значително намален. В този случай на сцената на конкурса в залата в Нидерландия ще се представят участниците от повечето държави, които имат възможност да пътуват до страната домакин. Останалите участници, които не могат да пътуват, ще запишат изпълненията си на живо от студия в собствените си страни.



Вариант C: Пътни рестрикции и без участници в Ротердам



Този сценарий включва всички ограничения от вариант B - социална дистанция и намален капацитет на публиката в залата. В случай, че организаторите от Европейския съюз за радио и телевизия решат, че това е единствената опция за провеждане на конкурса през месец май - всички артисти ще бъдат представени със своите изпълнение на живо от студия в собствените си държави (live-on-tape). Подобно провеждане на конкурса бе направено за последното издание на Детска Евровизия 2020, което се излъчи на живо от Полша.



Вариант D: Пълни рестрикции и lockdown



В последния вариант за провеждане на конкурса е предвидено той да бъде организиран в условия на пълни пътни рестрикции и “lockdown" в Нидерландия. Всички артисти ще изпълнят песните си на живо от собствената си държава, а Ротердам ще служи като събирателна точка, където виртуално ще бъдат както артистите от участващите държави, така и водещите на надпреварата.



Българският представител на Евровизия 2020 и 2021 Виктория изрази оптимизъм: “Радвам се, че конкурсът ще се проведе през 2021 година, дори и в тези условия. Организаторите са изправени пред големи трудности, но съм сигурна, че ще вземат най-доброто решение. Ние продължаваме да работим усилено и се надявам, че тази година ще създадем още по-добра песен, с която България да се представи достойно на конкурса."



Миналата седмица беше съобщено, че музикалните фенове от цял свят ще могат да се включат в процеса по избор на песента на Виктория за Евровизия 2021 в Ротердам. Една от песните от първия албум на певицата “a little dramatic" ще бъде избрана от нея и екипа ѝ, за да представи България на Евровизия 2021. Почитателите на конкурса ще могат да споделят мнението си за потенциалните песни в специално създадена платформа, която ще бъде активна след представянето на песните от албума.