Конкурентна на "Джъмбо" верига се е запътила към България

© Полската търговска верига за детски стоки Smyk откри първия си физически магазин в Словакия. Компанията съобщи и че до края на 2026 г. планира да отвори собствени магазини в Чехия и България.



"Успешно внедрихме този доказан омниканален модел в Румъния. Възнамеряваме да го възпроизведем и на други пазари в Централна и Източна Европа, първо в Словакия, след това в Чехия и България“, коментира главният изпълнителен директор на Smyk Михал Гром, цитиран от информационната агенция PAP.



Той допълни, че компанията се стреми да укрепи водещата си позиция в Полша, да развие допълнително бизнеса си в Румъния и да разшири партньорството си с магазини на още 20 международни пазара.



Към края на 2024 г. търговската мрежа на Smyk включваше 250 магазина в Полша и 33 в Румъния, разположени в най-добрите търговски центрове и ритейл паркове. Компанията работи и в Украйна с 11 обекта, пише businessnovinite.



През 2024 г. приходите на търговска верига достигнаха около 2,25 млрд. полски злоти (527,4 млн. евро) – с около 6% ръст спрямо 2023 г. Оперативната печалба е 118,9 млн. злоти (27,9 млн. евро), спрямо 62,2 млн. злоти (14,6 млн. евро) през предходната година.