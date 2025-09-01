Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Конкурентна на "Джъмбо" верига се е запътила към България
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:16Коментари (0)88
©
Полската търговска верига за детски стоки Smyk откри първия си физически магазин в Словакия. Компанията съобщи и че до края на 2026 г. планира да отвори собствени магазини в Чехия и България.

"Успешно внедрихме този доказан омниканален модел в Румъния. Възнамеряваме да го възпроизведем и на други пазари в Централна и Източна Европа, първо в Словакия, след това в Чехия и България“, коментира главният изпълнителен директор на Smyk Михал Гром, цитиран от информационната агенция PAP.

Той допълни, че компанията се стреми да укрепи водещата си позиция в Полша, да развие допълнително бизнеса си в Румъния и да разшири партньорството си с магазини на още 20 международни пазара.

Към края на 2024 г. търговската мрежа на Smyk включваше 250 магазина в Полша и 33 в Румъния, разположени в най-добрите търговски центрове и ритейл паркове. Компанията работи и в Украйна с 11 обекта, пише businessnovinite.

През 2024 г. приходите на търговска верига достигнаха около 2,25 млрд. полски злоти (527,4 млн. евро) – с около 6% ръст спрямо 2023 г. Оперативната печалба е 118,9 млн. злоти (27,9 млн. евро), спрямо 62,2 млн. злоти (14,6 млн. евро) през предходната година.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
09:19 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
12:46 / 30.08.2025
Части от Благоевградска и Кюстендилска области са предупредени за утре
Части от Благоевградска и Кюстендилска области са предупредени за утре
12:25 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
09:53 / 30.08.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
08:15 / 30.08.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Бойни спортове
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Туризъм
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: