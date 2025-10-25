Конгресът на АЛДЕ излезе с резолюция против политическите арести в България

© С резолюция срещу политическите арести, политически мотивираните преследвания и ерозията на върховенството на правото в България излезе конгресът на Алианса на демократите и либералите в Европа (АЛДЕ), който се проведе на 24 и 25 октомври в Брюксел. В него от страна на "Продължаваме Промяната“ като партия членка на АЛДЕ участваха председателят на ПП Асен Василев, съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ акад. Николай Денков, бившият съпредседател на ПП Кирил Петков и заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ Лена Бориславова.



В резолюцията партиите членове на АЛДЕ се призовават да повдигнат въпроса за незаконосъобразните политически задържания в България пред националните си парламенти, като поискат изслушвания с външните министри и чрез своите посланици в България.



Освен това се настоява за временно преустановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост на България до освобождаването на всички политически затворници.



Потвърждава се решението за организиране на мисия на АЛДЕ/Renew Europe (Обнови Европа) за установяване на факти в България, която да оцени състоянието на върховенството на правото и да докладва на Бюрото на АЛДЕ.