Концерт в Скопие събра 700 души в помещение с капацитет 200: СДСМ иска разследване на случая
Превишаването на капацитета е наложило концертът да бъде прекъснат малко след полунощ, след като служители са установили, че помещението е претъпкано.
СДСМ твърди, че организаторите, собствениците на обекта и полицията са били наясно с рисковете още преди провеждането на събитието. Въпреки това никоя институция не е реагирала своевременно, предава makfax.
Партията настоява за пълно разследване на случая, санкции за всички отговорни и
проверка дали са спазени законовите изисквания по безопасност и противопожарна защита.
От СДСМ подчертават, че подобни пропуски могат да доведат до трагедии като тези, случвали се в други държави при пренаселени зали и неизрядни организатори. Те призовават властите да покажат, че безопасността на гражданите е приоритет.
Припомняме, че неспазването на законовите изисквания за безопасност бяха повод за трагедията в Кочани от март месец, при която пожар в дискотека "Пулс" взе много жертви.
