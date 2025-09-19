Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Колиета от костите му и флакони с кръв: Елтън Джон разкри част от зловещото си завещание
Автор: Николина Александрова 12:51Коментари (0)74
©
Елтън Джон планира да остави зловещи подаръци на семейството си, след като почине, пише RadarOnline.com.

Елтън Джон е създал колие от раздробените си коленни капачки, които наскоро са му били отстранени по време на операция – и вътрешни източници разкриват пред RadarOnline, че това е само началото на поредица от зловещи подаръци "за сбогом", които той възнамерява да остави на близките си, включително флакони с кръвта си и бижута, изработени от пепелта му.

78-годишният певец, който се оттегли от турнетата миналата година след десетилетия на път, споделя за бижуто от капачките на коленете си в Touched by Gold, нов документален филм, продуциран съвместно с World Gold Council. В лентата се разказва как Джон, след двойна операция е запазил капачките на коленете си и ги е превърнал в колие с помощта на дизайнера Тео Фенел. Сега източници твърдят, че той планира да разшири идеята, за да създаде още зловещи подаръци за своите близки.

"Елтън даде ясно да се разбере, че капачките на коленете са само началото", разказа източник, близък до звездата.

"Вече говори за това да остави флакони с кръвта си на синовете си и да се погрижи пепелта му да бъде превърната в бижута, за да може семейството му да го носи завинаги близо до себе си. Той нарича това част от наследството си и смята, че така ще остане близо до сърцата им – буквално, ако носят колиета, съдържащи части от тялото му".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро, стая за двама до 50 евро
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро, стая за двама до 50 евро
09:53 / 17.09.2025
22-ма планински спасители от отряда в Благоевград получиха нова екипировка и 3 цифрови радиостанции
22-ма планински спасители от отряда в Благоевград получиха нова екипировка и 3 цифрови радиостанции
11:09 / 17.09.2025
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
14:30 / 17.09.2025
Ограничения на АМ "Тракия", АМ "Струма" и АМ "Хемус" в почивните дни около 22 септември
Ограничения на АМ "Тракия", АМ "Струма" и АМ "Хемус" в почивните дни около 22 септември
10:22 / 17.09.2025
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
07:13 / 17.09.2025
Историкът Димитър Тренчев: Емблематична къща от моето родно село Коларово вече я няма
Историкът Димитър Тренчев: Емблематична къща от моето родно село Коларово вече я няма
11:40 / 18.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Колективната отбрана на Европа
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Лято 2025
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: