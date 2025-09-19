Колиета от костите му и флакони с кръв: Елтън Джон разкри част от зловещото си завещание

© Елтън Джон планира да остави зловещи подаръци на семейството си, след като почине, пише RadarOnline.com.



Елтън Джон е създал колие от раздробените си коленни капачки, които наскоро са му били отстранени по време на операция – и вътрешни източници разкриват пред RadarOnline, че това е само началото на поредица от зловещи подаръци "за сбогом", които той възнамерява да остави на близките си, включително флакони с кръвта си и бижута, изработени от пепелта му.



78-годишният певец, който се оттегли от турнетата миналата година след десетилетия на път, споделя за бижуто от капачките на коленете си в Touched by Gold, нов документален филм, продуциран съвместно с World Gold Council. В лентата се разказва как Джон, след двойна операция е запазил капачките на коленете си и ги е превърнал в колие с помощта на дизайнера Тео Фенел. Сега източници твърдят, че той планира да разшири идеята, за да създаде още зловещи подаръци за своите близки.



"Елтън даде ясно да се разбере, че капачките на коленете са само началото", разказа източник, близък до звездата.



"Вече говори за това да остави флакони с кръвта си на синовете си и да се погрижи пепелта му да бъде превърната в бижута, за да може семейството му да го носи завинаги близо до себе си. Той нарича това част от наследството си и смята, че така ще остане близо до сърцата им – буквално, ако носят колиета, съдържащи части от тялото му".