Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Кола се запали на летище Хийтроу
Автор: Росица Чинова 13:11Коментари (0)20
©
Кола се е запалила на летище Хийтроу, което предизвика закъснения и отклонения в района, предава The Independent.

Лондонската пожарна служба информира, че на мястото на инцидента в многоетажния паркинг на Терминал 3 са изпратени четири пожарни автомобила и около 25 пожарникари.

Видеоклип, разпространен в социалните мрежи и за който се предполага, че е заснет на мястото на инцидента, показва гъст дим, излизащ от първия етаж на паркинга.

Пожарните служби съобщават, че главният тунел, който свързва терминалите 1, 2 и 3 на летище Хийтроу, остава затворен, докато екипите овладяват пожара. Самото летище продължава да функционира нормално.

Говорител на летището заяви: "По-рано тази сутрин нашите екипи реагираха на пожар в автомобил, паркиран в многоетажния паркинг на Терминал 3. Пожарът бе бързо потушен и няма пострадали. Паркингът вече е отворен, а останалата част от летището работи нормално. Извиняваме се на пътниците за причинените неудобства".

Автобусите към летище Хийтроу тази сутрин също бяха засегнати. От Arriva Herts и Essex съобщиха в публикация в X: "Добро утро! Поради пожар в Хийтроу, маршрут 724 няма да обслужва спирките Greenways и Lees Road в двете посоки. Автобусите ще тръгват и спират от Терминал 5". 

Магистрала M4 в посока юг към летище Хийтроу е затворена при кръстовище 4 заради пожара, информират от National Highways. Пътуващите към летището се препоръчва да използват изход M4 J3 или M25 J14.

В същото време обаче тежка катастрофа на изход J14 на M25 доведе до значителни задръствания и около час закъснение, според National Highways.

Лондонската пожарна съобщи, че сблъсък между кола и камион рано тази сутрин е затворил пътя, като един мъж е откаран в болница. Очаква се пътят да остане затворен до средата на следобеда.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
18:28 / 29.09.2025
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
09:36 / 29.09.2025
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
20:29 / 29.09.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Войната в Украйна
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: