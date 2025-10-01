Кола се запали на летище Хийтроу

© Кола се е запалила на летище Хийтроу, което предизвика закъснения и отклонения в района, предава The Independent.



Лондонската пожарна служба информира, че на мястото на инцидента в многоетажния паркинг на Терминал 3 са изпратени четири пожарни автомобила и около 25 пожарникари.



Видеоклип, разпространен в социалните мрежи и за който се предполага, че е заснет на мястото на инцидента, показва гъст дим, излизащ от първия етаж на паркинга.



Пожарните служби съобщават, че главният тунел, който свързва терминалите 1, 2 и 3 на летище Хийтроу, остава затворен, докато екипите овладяват пожара. Самото летище продължава да функционира нормално.



Говорител на летището заяви: "По-рано тази сутрин нашите екипи реагираха на пожар в автомобил, паркиран в многоетажния паркинг на Терминал 3. Пожарът бе бързо потушен и няма пострадали. Паркингът вече е отворен, а останалата част от летището работи нормално. Извиняваме се на пътниците за причинените неудобства".



Автобусите към летище Хийтроу тази сутрин също бяха засегнати. От Arriva Herts и Essex съобщиха в публикация в X: "Добро утро! Поради пожар в Хийтроу, маршрут 724 няма да обслужва спирките Greenways и Lees Road в двете посоки. Автобусите ще тръгват и спират от Терминал 5".



Магистрала M4 в посока юг към летище Хийтроу е затворена при кръстовище 4 заради пожара, информират от National Highways. Пътуващите към летището се препоръчва да използват изход M4 J3 или M25 J14.



В същото време обаче тежка катастрофа на изход J14 на M25 доведе до значителни задръствания и около час закъснение, според National Highways.



Лондонската пожарна съобщи, че сблъсък между кола и камион рано тази сутрин е затворил пътя, като един мъж е откаран в болница. Очаква се пътят да остане затворен до средата на следобеда.