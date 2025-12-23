ЗАРЕЖДАНЕ...
Кола се вряза в тълпа в Нидерландия, най-малко 10 души са ранени
©
Полицията определи ситуацията като "сериозен инцидент“. Регионалната телевизия Omroep Gelderland съобщи, че най-малко 10 души са ранени, няколко от които сериозно. Спешните служби реагираха незабавно, изпращайки три хеликоптера и множество линейки на мястото на трагедията.
Властите все още не са потвърдили точния брой на ранените, а причината за инцидента все още се изясняват.
Още по темата
/
Кой е синът на Роб Райнер, който е в центъра на двойното убийство на режисьора и съпругата му?
15.12
Още от категорията
/
Скандал във Великобритания: Снимка на принц Андрю от досиетата на Епстийн шокира обществеността
20.12
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": Още скандални подробности по делото на финансиста
20.12
Бил Клинтън и Майкъл Джексън: Появиха се хиляди нови документи по делото "Епстийн", поне 550 страници са класифицирани
20.12
Гутериш: Шестима миротворци бяха убити при атака с дрон срещу мироопазваща база на ООН в Судан
14.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кристин Лагард не пропусна да напомни: Остават 10 дни до влизанет...
14:34 / 22.12.2025
Русия прекрати военните си споразумения с България и още 10 европ...
12:34 / 21.12.2025
Рекордни намаления: Пуснаха зеленчуци за по 11 стотинки на килогр...
07:59 / 21.12.2025
Вучич: Сърбия има запаси от гориво до средата на януари
18:49 / 20.12.2025
Епстийн искал да му "доставят по-светлокожи малолетни момичета": ...
14:12 / 20.12.2025
Мицкоски: пак влезе в спор с Гърция: За мен "Македония" е свещено...
12:50 / 20.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.