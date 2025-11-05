Кола се вряза в пешеходци на остров Олерон във Франция, най-малко 10 души са ранени

X Препоръки и правила за писане на мнения:

Няма да бъдат допускани и толерирани:



Използване на обидни думи, насаждане на напрежение и омраза.



Оплюване на конкуренти. Моля не давайте мнения за собствения си бизнес, местоработата си или обидни такива за колеги или конкуренти.



Не публиувайте лична информация на хора, както и снимки на хора в лица отблизо, без тях позволение.



Не повтаряйте мнения. Пускайте ново мнение за даден обект или бизнес, само ако имате нови впечатления.



Добри практики:



Добре е когато публикувате мнение, то да се позовава на лично преживяване или впечастление, а не на слухове и разкази на трети лица.



Бъдете подробни и описателни, давайте конкретни примери какво ви харесва или какво не.