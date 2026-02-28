Доналд Тръмп потвърди, че САЩ са започнали "мащабни военни операции" срещу Иран в осемминутно видео вТой заяви, че опасните действия на Техеран "пряко застрашават САЩ, нашите войски, нашите бази в чужбина и нашите съюзници по целия свят"."В продължение на 47 години'', добавя Тръмп, "иранският режим скандира "Смърт на Америка'' и води безкрайна кампания на кръвопролитие''."Това е масов терор и ние няма да го търпим повече'', добавя той, преди да заяви, че Иран се е опитал да възстанови ядрената си програма и е разработвал ракети с голям обсег.Тръмп заявява, че "ще унищожим ракетите им'' и "ще унищожим военноморските им сили'', и добавя, че макар да са предприети мерки за избягване на жертви, "американци може да загинат''.Той призовава Ислямската революционна гвардия да "сложи оръжията си'' или "да се изправи пред сигурна смърт''.Обръщайки се към народа на Иран, Тръмп посочи "Часът на вашата свобода наближава'' и ги предупреждава, че "бомби ще падат навсякъде''."Когато приключим, поемете властта, тя ще бъде ваша'', добавя той."Това вероятно ще бъде единственият ви шанс за поколения напред. В продължение на много години сте молили Америка за помощ, но никога не сте я получили.Никой президент не е бил готов да направи това, което аз съм готов да направя тази вечер.''