Кметът на Западна Ахая: Оглеждаш се и виждаш пламъци навсякъде
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:18Коментари (0)0
©
Четири големи фронта продължават да бушуват в Патра и Западна Ахая, заплашвайки жилищни райони, унищожавайки домове, инфраструктура и природа, пише protothema. 

Пожарът, който избухна вчера вечерта в ниска растителност в Сичена, се е разпространил доста бързо заради ветровете. 

Гражданска защита е изпратила последователни съобщения чрез телефон 112 за евакуация на районите Вунтени, Арой, Ксеролака, Сихена, както и на селища в Западна Ахая.

Днес седем противопожарни самолета, пет хеликоптера, 140 пожарникари, пет пешеходни екипа, 41 превозни средства, строителна техника и местни цистерни за вода продължават борбата си с огъня. 

Движението по периметралния път Патра е прекъснато от кръстовището К1 до кръстовището Егликада. Същевременно е прекъснато движението на крайградската железница в участъка Врачнейка-Каминия, спрени са и автобусните маршрути в участъка Като Ахая-Каминия. 

Кметът на Западна Ахая, Григорис Алексопулос, описа ситуацията като: "Оглеждаш се и виждаш пламъци навсякъде“. 

Преди минути стана ясно, че пожарът, който избухна в земеделска горска зона в община Волви, Солун, вече е без активен фронт, но наземните противопожарни сили остават в района.

