Reuters.
В четвъртък португалски спасители откриха телата на възрастна двойка в наводнената им къща във Фернао Фер, близо до Лисабон . Смята се, че семейната двойка е спяла в момента, когато вълната от наводнението е достигнала къщата им, и не е било възможно да напуснат сградата поради прииждащата вода.
В събота торнадо удари град Албуфейра в южната част на Португалия, а регионалният командир на гражданската защита Витор Ваз Пинто потвърди, че 85-годишна британка е загинала , а 28 души са ранени в близък хотел.
Днес португалската гражданска защита издаде "оранжево" предупреждение за окръг Брага, както и за областите Фаро, Сетубал и Баю, а в окръзите Виана до Кастелу, Порто, Визеу, Авейро, Коимбра, Порталегре, Сантарем и Лисабон е в сила жълт код за опасно време.
"Жълто" предупреждение е в сила в крайбрежната зона в южната част на Португалия и в планинските части на остров Мадейра. Във Великобритания вчера тежки наводнения удариха град Монмут и околните райони в югоизточен Уелс, където местната пожарна и спасителна служба провежда спасителни и евакуационни операции.
Властите в Уелс са издали 11 предупреждения за наводнения, а в Англия има общо над 180 предупреждения за наводнения, според последната актуализация на Агенцията по околна среда.
