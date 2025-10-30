Китай и САЩ постигнаха споразумение за TikTok

© Китай и САЩ постигнаха споразумение за популярното приложение TikTok, Вашингтон очаква то да бъде реализирано в най-скоро време. Това съобщава министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, цитиран от Reuters.



Както Бесент заявява в четвъртък, 30 октомври, Китай е одобрил споразумението за прехвърляне на собствеността върху американските активи на TikTok.



Очаква се те да бъдат притежавани от ново предприятие, което ще принадлежи предимно на американски инвеститори, а делът на ByteDance ще бъде намален до по-малко от 20%, както изисква законът за националната сигурност.



"В Куала Лумпур ние окончателно съгласувахме споразумението за TikTok от гледна точка на получаване на одобрение от Китай и очаквам то да бъде реализирано в следващите седмици и месеци и най-накрая да видим решение на този въпрос“, коментира той по време на срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин.



Министерството на търговията на Китай, от своя страна, заявява, че Китай ще реши по подходящ начин въпросите, свързани с TikTok, със Съединените щати.