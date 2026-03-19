BBC преди заседание на Европейския съвет в Брюксел.
Според договора от 1960 г., установяващ независимостта на Кипър от Великобритания, Лондон получава суверенитет над базите в Акротири и Декелия.
Този месец военновъздушната база ''Акротири'' беше обект на няколко ирански атаки с дронове, което доведе до дискусии за бъдещето на британските военни съоръжения в Кипър.
''Когато ситуацията в Близкия изток приключи, ще проведем открита и откровена дискусия с британското правителство'', заявява Христодулидес.
Всякакви потенциални преговори за бъдещето на базите ще бъдат много сложни, предвид учредителните споразумения, в които участваха Великобритания, Гърция, Турция и представители на гръцката и турската кипърска общност.
Христодулидес избегна въпрос дали ще настоява за затварянето на британските военновъздушни бази на кипърска територия.
''Имаме ясен подход за бъдещето на британските бази... Няма да водя публични преговори'', отбелязва той.
В отговор на запитване на BBC, Министерството на отбраната на Обединеното кралство заяви, че базите ''играят ключова роля за гарантиране на сигурността на британските граждани и съюзници в Средиземно море и Близкия изток''.
Припомняме, че Великобритания увеличи военното си присъствие край бреговете на Кипър, след като Министерството на отбраната потвърди на 2 март, че военновъздушната база ''Акротири'' на Кралските военновъздушни сили на острова е била ударена от два ирански дрона.
Гърция обяви изпращането на две фрегати и четири изтребителя F-16 в Кипър в отговор на атаката от Иран.
В знак на солидарност с Кипър няколко европейски държави увеличиха военното си присъствие в региона, като Франция разположи три от най-големите си военни кораби.
