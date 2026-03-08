Сподели close
Кипър се готви да закупи четири системи за противодействие на дронове ''Кентавър'' (Centaurus), след като ирански дрон ''Шахед'' проби въздушната отбрана на Република Кипър и удари британската база в Акротири на 2 март, предава Сrisis Monitor

Ходът е част от усилията на Никозия за защита на критична инфраструктура и стратегически точки от нарастващите заплахи от безпилотни летателни апарати.

Системата "Кентавър" е модерна система за противодействие на дронове, която може да открива и неутрализира безпилотни летателни апарати чрез електронни смущения и други технологии за електронна война.

Действието ѝ се основава на откриване на комуникационните сигнали на дроновете и прекъсване на връзката с техния оператор, което често води до загуба на контрол от безпилотните летателни апарати и тяхното деактивиране.