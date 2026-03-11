Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е наблюдавал ракетни тестове с непълнолетната си дъщеря, предава. За събитието е съобщила държавната информационна агенция на Северна Корея, която е разпространила и снимка на Ким Чен Ун с 13-годишната Ким Чу Е.Двамата са наблюдавали изстрелване на стратегическа крилата ракета от военен кораб. Тестовете са в отговор на учения, провеждани от армията на Южна Корея. Ким Чен Ун е подчертал необходимостта от "мощен възпиращ фактор срещу ядрена война“, отбелязва AP. Според севернокорейската медия ракетите са поразили целите си на острови край западното крайбрежие на страната.Ким Чен Ун наблюдаваше изстрелвания на ракети и миналата седмица, но тогава дъщеря му не беше с него. Ким Чу Е е сочена за евентуален наследник на баща си начело на комунистическата държава.Напоследък тя все по-често се появява в компанията на баща си на различни мероприятия, коментира AP.