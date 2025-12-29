ЗАРЕЖДАНЕ...
Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин в Новгородска област
Според министъра Украйна е изпратила 91 безпилотни летателни апарата, всички от които са били унищожени. Няма съобщения за жертви или щети. Москва няма да игнорира атаката на Киев, подчерта Лавров.
"В нощта на 29 декември 2025 г. киевският режим извърши терористична атака, използвайки 91 далекобойни ударни дрона, срещу президентската резиденция на Русия в Новгородска област. Всички дронове бяха унищожени от системите за противовъздушна отбрана на руските въоръжени сили“, съобщи Лавров.
Той уточни, че целите и времето на ответния удар на Русия вече са определени. Преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана, като се вземе предвид окончателният преход на режима в Киев към политика на държавен тероризъм, добави външният министър.
