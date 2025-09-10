Керемедчиев за дроновете над Полша: Такъв тип инциденти ще зачестяват

© bTV Полша затвори летището си и прехвана руски дронове. Израел нанесе удари в Катар, а Урсула фон дер Лайен произнесе годишната си реч днес.



"Не трябва да прибързваме, трябва да сме особено внимателна в изказа и заключенията. Ситуацията е много изострена – от една страна имаме Полша, която използва всяка провокация да използва своята политическа сила срещу Русия, от друга имаме изказване на руското министерство на отбраната, което каза, че това, наистина, е грешка и няма цели, към които да са насочени дроновете в Полша и отвори врата за преговори между министерството на отбраната на Полша и на Русия“, каза пред bTV международният анализатор Милен Керемедчиев.



Но уточни, че такъв тип инциденти ще зачестяват, като припомни, че само преди около месец такъв дрон падна на 100 км от Варшава.



Керемедчиев коментира и днешната реч на Урсула фон дер Лайен, в която основна тема беше отбраната – за помощта, която Европа обещава да продължава да дава на Украйна, за плана SAFE, с който ще се превъоражаваме, както и за ситуацията в Близкия изток.



В речта си Фон дер Лайен беше много критична към Израел.



"ЕС и до ден днешен е един от най-големите донори на палестинската кауза. Ежегодишно ЕС пуска стотици милиони за подпомагане на администрацията на палестинската автономия на Западния бряг. В момента се взима решение за спиране на помощта към Израел от страна на ЕС. За мен това се случва под натиск на големите страни-членки на ЕС, които, виждате, че много рязко осъждат действията на Израел“, каза той.



И поясни, че дори Палестина да бъде призната като автономна държава, проблемът в ивицата Газа остава неясен и нерешим.