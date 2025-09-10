ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Керемедчиев за дроновете над Полша: Такъв тип инциденти ще зачестяват
"Не трябва да прибързваме, трябва да сме особено внимателна в изказа и заключенията. Ситуацията е много изострена – от една страна имаме Полша, която използва всяка провокация да използва своята политическа сила срещу Русия, от друга имаме изказване на руското министерство на отбраната, което каза, че това, наистина, е грешка и няма цели, към които да са насочени дроновете в Полша и отвори врата за преговори между министерството на отбраната на Полша и на Русия“, каза пред bTV международният анализатор Милен Керемедчиев.
Но уточни, че такъв тип инциденти ще зачестяват, като припомни, че само преди около месец такъв дрон падна на 100 км от Варшава.
Керемедчиев коментира и днешната реч на Урсула фон дер Лайен, в която основна тема беше отбраната – за помощта, която Европа обещава да продължава да дава на Украйна, за плана SAFE, с който ще се превъоражаваме, както и за ситуацията в Близкия изток.
В речта си Фон дер Лайен беше много критична към Израел.
"ЕС и до ден днешен е един от най-големите донори на палестинската кауза. Ежегодишно ЕС пуска стотици милиони за подпомагане на администрацията на палестинската автономия на Западния бряг. В момента се взима решение за спиране на помощта към Израел от страна на ЕС. За мен това се случва под натиск на големите страни-членки на ЕС, които, виждате, че много рязко осъждат действията на Израел“, каза той.
И поясни, че дори Палестина да бъде призната като автономна държава, проблемът в ивицата Газа остава неясен и нерешим.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3733
|предишна страница [ 1/623 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: