Керемедчиев: Преговорите изглеждат тайни, а Тръмп говори повече, отколкото реално се случва
© bTV
"Явно е, че има преговори. Много предпазливи преговори от страна на Иран, тъй като след унищожаване на може би почти цялото ръководство на страната в момента Революционната гвардия е тази, която захвана контрола върху страната“, каза експертът пред bTV.
Според Керемедчиев, военните в Иран ръководят както вътрешната, така и външната политика: "В момента имаме по-скоро военно положение в Иран. Тоест, военните ръководят и вътрешната, и външната политика.“ Той отбеляза и някои опити за дипломатически проблясъци: "Президентът Пезешкиан се извини на съседните държави за ударите, които бяха извършени срещу тях, но той много бързо беше прибран, така да се каже, спря своите изказвания, което показва, че всички опити за някакъв диалог в момента се прекратяват от страна на хардлайнерите.“
По думите на Керемедчиев, преговорите изглеждат тайни, а Тръмп говори повече, отколкото реално се случва.
"Посредниците са Пакистан и по всяка вероятност Турция, но най-вече Пакистан. Само да отбележим, че Пакистан има споразумение със Саудитска Арабия за взаимна защита и отбрана... Така че Пакистан има наистина решаваща роля в момента в тези преговори, защото като мюсюлманска държава има контакти и обща граница с Иран,“ обясни Керемедчиев. Той подчерта, че хутите се въздържат от започване на бойни действия.
"Иран няма да ескалира повече първи конфликта, но ако САЩ ескалират конфликта от гледна точка на превземането на остров Харк, който е ключов за икономиката на Иран – Иран ще направи всичко възможно да отговори“ предупреди бившият заместник-министър. "САЩ и държавите от Персийския залив вече изявиха официално желанието си да продължат бойните действия, тъй като не искат да видят Ормузкия проток изцяло под ирански контрол.“
Керемедчиев поясни и вътрешните ограничения за режима: "В Иран има между 9% и 10% много твърдолинейни фанатични последователи на режима. При над 90 милиона население, това са 9–10 милиона фанатизирани последователи на учението още на аятолах Хомейни, първият аятолах. Трябва по някакъв начин да се запази гражданският мир.“
/
12:20
26.03
/
11:04
26.03
25.03
24.03
24.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
21:03 / 26.03.2026
21:04 / 26.03.2026
20:18 / 26.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.