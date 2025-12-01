Сподели close
Полската прокуратура започна разследване на фаталната трагедия, случила се в село Церпис близо до Жешов, където се разби четириместен хеликоптер Robinson R44, съобщава RMF24.

Инцидентът е станал на 30 ноември. При катастофата са загинали двама братя - 41-годишният Мариуш С. и 44-годишният Кшищоф С.

Според заместник-окръжния прокурор в Жешов, Катаржина Друпка, една от основните версии на разследването е  изключително трудни метеорологични условия.

По време на инцидента гъста мъгла е ограничавала видимостта до няколко метра. Сред възможните причини се считат и въздействието на влага върху двигателя или загубата на ориентация на пилота.

Разследването установи, че хеликоптерът е летял от Кросно и се е насочвал към Переворск. Близо до Малява, той внезапно е променил курса си на север, започва да губи височина и да докосва върховете на дърветата, след което се разбива в гориста местност около 15:35 ч. местно време.

Службите за спешна помощ са получили обаждане в 15:50 ч. и са пристигнали на мястото на инцидента в 16:07 ч. Поради трудния терен – склон и блатиста почва – спасителите са стигнали до мястото на катастрофата с ATV.