Министърът на енергетиката на Катар заяви, че конфликтът в Близкия изток може да "срине световните икономики“, предаваСаад ал-Кааби изчислява, че дори и войната да приключи днес, ще отнеме "седмици до месеци“, докато страната се върне към нормалните доставки на газ след иранското бомбардиране на завода в Рас Лафан.Ал-Кааби добавя, че ако войната продължи още няколко седмици, това ще се отрази на растежа на БВП в целия свят.Катарският министър заявява пред FT, че "Цените на енергията за всички ще се повишат. Ще има недостиг на някои продукти и ще последва верижна реакция на фабрики, които не могат да доставят.“Ал-Кааби е загрижен преди всичко за икономиката на собствената си страна, въпреки предупрежденията си за международни проблеми.Азиатски страни като Пакистан, Бангладеш и Индия са по-зависими от газа на Катар, отколкото европейските страни, които са изложени на по-малък риск от недостиг.Но без съмнение ще има глобални последици.Ал-Кааби коментира, че азиатските купувачи ще бъдат принудени да се състезават с европейците за газа, който все още е наличен, например.