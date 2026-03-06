Financial Times.
Саад ал-Кааби изчислява, че дори и войната да приключи днес, ще отнеме "седмици до месеци“, докато страната се върне към нормалните доставки на газ след иранското бомбардиране на завода в Рас Лафан.
Ал-Кааби добавя, че ако войната продължи още няколко седмици, това ще се отрази на растежа на БВП в целия свят.
Катарският министър заявява пред FT, че "Цените на енергията за всички ще се повишат. Ще има недостиг на някои продукти и ще последва верижна реакция на фабрики, които не могат да доставят.“
Ал-Кааби е загрижен преди всичко за икономиката на собствената си страна, въпреки предупрежденията си за международни проблеми.
Азиатски страни като Пакистан, Бангладеш и Индия са по-зависими от газа на Катар, отколкото европейските страни, които са изложени на по-малък риск от недостиг.
Но без съмнение ще има глобални последици.
Ал-Кааби коментира, че азиатските купувачи ще бъдат принудени да се състезават с европейците за газа, който все още е наличен, например.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.