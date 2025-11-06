ЗАРЕЖДАНЕ...
|Картата на преките чуждестранни инвестиции на Европа и страните извън ЕС
Различна тенденция се наблюдава при инвестиционните наличности, държани от резиденти извън ЕС в ЕС, които са намалели до 7 038 милиарда евро през 2024 г., което е с 2,5% по-малко в сравнение с 2023 г. (7 219 милиарда евро). Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус".
През 2024 г. нетната инвестиционна позиция на ЕС спрямо останалия свят се е увеличила с 16,5% в сравнение с 2023 г.
Дружествата със специална цел (ДСП) продължават да играят значителна роля в ПЧИ. В края на 2024 г. те представляват 29% от общите наличности на ПЧИ в ЕС, държани в чужбина, и 34% от наличностите на ПЧИ, държани от останалия свят в ЕС.
САЩ и Обединеното кралство: основни партньори по преките чуждестранни инвестиции
В края на 2024 г. Съединените щати са абсорбирали 28,7% (2 673 милиарда евро) от общия обем на преките чуждестранни инвестиции, държани от ЕС в останалата част на света, следвани от Обединеното кралство (1 813 милиарда евро, 19,5%). Те са изпреварили Швейцария (778 милиарда евро, 8,4%), Бразилия (276 милиарда евро, 3,0%) и Сингапур (250 милиарда евро, 2,7%). Повече от 2% от акциите на жителите на ЕС са били държани в Канада (2,6%), Китай с изключение на Хонконг (2,6%), Бермудските острови (2,5%), Мексико (2,2%) и Каймановите острови (2,0%).
В обратната посока, преките инвеститори от Съединените щати са представлявали по-голямата част от преките чуждестранни инвестиции, държани от останалия свят в ЕС (2 180 милиарда евро, 31,0%). Следват Обединеното кралство (1 228 милиарда евро, 17,5%), Швейцария (630 милиарда евро, 9,0%), Каймановите острови (352 милиарда евро, 5,0%), Сингапур (274 милиарда евро, 3,9%) и Бермудските острови (245 милиарда евро, 3,5%). Сред другите страни, повече от 2% от преките чуждестранни инвестиции в ЕС са били държани от инвеститори от Канада (3,3%), Япония (3,3%) и Британските Вирджински острови (2,1%).
