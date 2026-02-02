The Washington Post, позовавайки се на изявленията на президента на САЩ по време на закрита вечеря в клуба Alfalfa.
Според вестника Тръмп е заявил, че никога не е искал да направи Гренландия 51-ви щат, тъй като според него тази роля трябва да заеме Канада.
Гренландия ще стане 52-ри, а Венецуела – "може би 53-ти" щат.
При това САЩ няма да нахлуват в Гренландия, а "ще я купят".
По време на речта си Тръмп също така се пошегува, че ще съкрати речта си, защото иска "да гледа нахлуването в Гренландия".
