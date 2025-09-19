Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Калас: Трябва ускорим постепенното премахване на руския втечнен природен газ до 1 януари 2027 година
Автор: Елиза Дечева 15:53Коментари (0)54
©
Европейската комисия предложи ускоряване на поетапното премахване на втечнения природен газ (ВПГ) от Русия до 1 януари 2027 г., пише ТАСС. Това съобщи ръководителят на дипломацията на ЕС Кая Калас.

"Нашата цел е да ускорим постепенното премахване на руския втечнен природен газ до 1 януари 2027 г.“, 

По-рано темата коментира и председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която каза: "Време е да затворим крановете. Искам да бъда ясна: европейците ще бъдат в безопасност тази зима". 

"Фокус" припомня, че днес бе приет и 19-я пакет от санкции срещу Русия

Още по темата: общо новини по темата: 53
19.09.2025 »
18.07.2025 »
14.07.2025 »
09.07.2025 »
26.06.2025 »
20.06.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
Шулева: 150 хиляди младежи лежат на гърба на държавата, те нито учат, нито работят
10:53 / 17.09.2025
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро, стая за двама до 50 евро
Цените в Гърция през септември: Основно ястие плюс безплатно узо до 14 евро, стая за двама до 50 евро
09:53 / 17.09.2025
22-ма планински спасители от отряда в Благоевград получиха нова екипировка и 3 цифрови радиостанции
22-ма планински спасители от отряда в Благоевград получиха нова екипировка и 3 цифрови радиостанции
11:09 / 17.09.2025
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
14:30 / 17.09.2025
Ограничения на АМ "Тракия", АМ "Струма" и АМ "Хемус" в почивните дни около 22 септември
Ограничения на АМ "Тракия", АМ "Струма" и АМ "Хемус" в почивните дни около 22 септември
10:22 / 17.09.2025
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
07:13 / 17.09.2025
Историкът Димитър Тренчев: Емблематична къща от моето родно село Коларово вече я няма
Историкът Димитър Тренчев: Емблематична къща от моето родно село Коларово вече я няма
11:40 / 18.09.2025
Актуални теми
51-ото Народно събрание
Санкциите срещу Русия
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Катастрофи в България
Туризъм
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: