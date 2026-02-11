Al Jazeera.
RCMP осигурява полицейско обслужване на провинциално и териториално ниво за всеки регион на Канада с изключение на Квебек и Онтарио, а отряди се наемат и за полицейско обслужване на по-малки или по-отдалечени общности, включително Тъмблер Ридж.
RCMP има такива споразумения с 150 общности в цяла Канада и предоставя подобни услуги на 600 коренни общности.
Тъй като Тъмблер Ридж се контролира от RCMP, местен отряд е реагирал на стрелбата и е отговарял на въпросите на медиите.
Според началника на RCMP за Северния район Кен Флойд, разследването на масовата стрелба е предадено на отдела за тежки престъпления на RCMP.
