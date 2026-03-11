ЗАРЕЖДАНЕ...
Какви самолети ще изпратят САЩ в Румъния
Танкерният самолет Boeing KC-135 Stratotanker влиза в експлоатация във Военновъздушните сили през 50-те години на миналия век, когато САЩ се нуждаят от бомбардировачи, които да могат да достигнат всяка точка на света. Той е разработен на базата на пътническия самолет Boeing 707 и основната му роля е дозареждане по време на полет, но може да се използва и за въздушен транспорт. Максималният му капацитет е 96 тона гориво, което може да прехвърля на други самолети по време на полет. Самолетът е огромен, с размах на крилете почти 40 метра и дължина 40 метра. Максималното му тегло при излитане е 146 тона, а в транспортна конфигурация може да превозва до 37 пътници. Днес американците разполагат с около 400 такива самолета.
Двата самолета-цистерни могат да зареждат с гориво мощните американски бомбардировачи B1, B2 и B52, изтребители като F-35 или F-22 и транспортни самолети C17 Globemaster. Те могат да зареждат с гориво и самолети, излитащи от самолетоносачи. Средно зареждането с гориво може да удвои или дори утрои продължителността на мисията. Например, стратегическите бомбардировачи могат да останат във въздуха 10-20 часа, а със зареждане с гориво могат да надхвърлят 30 часа полет без кацане.
