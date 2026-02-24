Нова банкнота от 200 гривни влиза в обращение в Украйна от утре, съобщавана страната. Разликата с предишната купюра ще бъде изписването на патриотичния лозунг "Слава на Украйна! Слава на героите“ в горния десен край на банкнотата.Този надпис се появи на украинските пари през 2024 година по повод 33 годишнината от независимостта на Украйна. От тогава той присъства на купюрите от 20, 50, 500 и 1000 гривни.От Националната банка на Украйна уточняват, че не е необходимо гражданите да заменят старите емисии гривни, те остават законно платежно средство заедно с новите банкноти.