Видима промяна в начина, по който се водят преговорите за мир в Украйна е настъпила, след като Кирило Буданов е влязъл в преговорния екип. Това пишев анализ на последните новини от опитите за постигане на споразумение между Киев и Москва.Откакто целият процес по обсъждането на плана за мир е бил съсредоточен в ръцете на Буданов, посланията от украинския екип вече са започнали да звучат в "един глас“, отбелязва изданието. Ръководителят на администрацията на президента Зеленски, заедно със завърналия се в преговорния екип бизнесмен и политик от партията "Слуга на народа“ Давид Арахамия, са успели да накарат руската страна да също да промени състава на делегациите си.От това е настъпила съществена промяна в протичането на преговорите. От безкрайни исторически беседи между политици разговорите са преминали в изключителна конкретика: механизми за изтегляне на войските, гаранции за сигурност, срокове и т.н. И най-важното – водят се от хора, запознати с военните действия и хода на войната.Освен способността на Кирило Буданов да организира и води преговорите, голям принос има и Давид Арахамия. Причините – широкият му кръг от контакти в САЩ, близостта му с Буданов, както и преките му контакти с руснаци, като например Роман Абрамович.Преди време самият Володимир Зеленски, когато направи промените в своята администрация, обяви, че целта му е да укрепи преговорния екип и по-скоро да стигне до реално споразумение за спиране на военните действия.