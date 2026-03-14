''Глобалната и регионална борба с Иран, водена от президента на САЩ Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху, ескалира и навлиза в решаваща фаза, която ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо'', заяви Кац в телевизионно изявление.
В събота вечерта президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските военни са унищожили военни цели на иранския остров Харг, където се намира терминал, който доставя 90% от вноса на петрол в страната.
Тръмп добави, че САЩ са ''решили да не унищожават'' петролните съоръжения на острова, но че това може да се промени, ако Иран продължи да блокира Ормузкия проток.
Ирански представители заявиха в събота, че петролните операции на остров Харг продължават да работят както обикновено.
